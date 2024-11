Danso sul mancato trasferimento alla Roma: “Mai sentita una spiegazione del genere”

Kevin Danso, difensore austriaco del Lens, ha rilasciato un’intervista a L’Équipe in cui ha discusso del mancato trasferimento alla Roma durante l’estate:

” Mi ha fatto male. Andare alla Roma e non firmare lì, può succedere a tanti giocatori. Dico sempre che non sono scontento. Ho la mia famiglia qui, un buon club. Ma quello che mi ha fatto più grande shock è stato non poter giocare contro il Panathinaikos, chissà, se l’avessi fatto, forse ci saremmo qualificati Mai sentita una spiegazione del genere dopo aver superato tutti i tipi di esami medici in Inghilterra mi è stato detto che in Italia erano molto più severi su questo genere di analisi sapevo che era tutto normale. Forse questo trasferimento annullato veniva da un altro motivo”.

Foto: Instagram Danso