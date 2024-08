Danso gradisce la Roma: la trattativa va avanti

Kevin Danso è un nome da tenere in forte considerazione per la difesa della Roma. Dopo quanto anticipato ieri da Gianluigi Longari, possiamo aggiungere che si tratta di una destinazione gradita allo specialista del Lens. E che oggi Danso ha un posto di rilievo, senza dimenticare Djaló (in prestito dalla Juve) e Assignon. Danso è stato a lungo seguito e trattato dall’Atalanta che stava pensando a un rilancio collegato all’affare Koopmeiners, ma che adesso sta procedendo decisa in direzione Becao.

Foto: instagram Danso