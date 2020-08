Danny Rose: ” Troppo razzismo nei miei confronti”

Danny Rose, giocatore del Totthenam, ha lasciato una lunga intervista al Second Captains nella quale descrive i tantissimi episodi di razzismo che subisce in Inghilterra.

Ecco le sue parole: “Ogni volta mi dicono ’E’ stata rubata questa macchina? Da dove l’hai presa? Cosa ci fai qui? Puoi provare di aver comprato questa macchina?’. Questo succede da quando avevo 18 anni. Mi viene chiesto se so che si tratta di prima classe e di mostrare il mio biglietto. Ogni volta che dico delle cose o mi lamento, senti la gente dire: ’Beh, hai questi soldi, quindi vai avanti’. Mi arrendo alla speranza che le cose cambino perché questa è la mentalità di alcune persone nei confronti del razzismo. Prima dell’incidente con George Floyd in America, un giorno all’anno indossiamo le magliette anti-razzismo ’Kick It Out’, farlo un giorno all’anno non porterà davvero a casa il messaggio. E’ una vergogna che un uomo abbia dovuto perdere la vita nel modo in cui lo ha fatto. Spero che questo catturi gli occhi, le orecchie e la mente di tutti”.

Intervista toccante che dovrebbe aiutare a riflettere sull’importanza di questo topic, il razzismo non dovrebbe mai esistere, siamo tutti uomini. Nulla più.