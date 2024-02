DANNS, UNA NUOVA STELLA PER I REDS

Infanzio complicata, però, quella di questo ragazzo. Il giocatore ha giocato l’intera carriera nell’accademia del Liverpool. Mentre giocava a livello U16, ha sofferto della malattia di Osgood-Schlatter, ovvero un’infiammazione dolorosa dell’osso e della cartilagine alla sommità della tibia. È causata da un uso eccessivo della gamba. I sintomi tipici includono dolore, gonfiore e sensibilità a livello del ginocchio. Si pensava che dovesse lasciare il calcio e non solo, anche gli altri sport, ma con una terapia importante riesce a risolvere il problema e a venirne fuori, continuando nei suoi sogni da calciatore.Ha iniziato a giocare per la squadra U18 del Liverpool quando aveva 16 anni, poi sempre più ha dimostrato le sue qialità nell’Under 20. Ha iniziato la stagione 2023-24 in ottima forma, segnando in ogni partita ufficiale degli under 18 del Liverpool tra agosto e dicembre 2023, totalizzando nove gol in sette partite. Ha anche segnato quattro gol in tre partite nella Coppa di Premier League U18 2023-24. Ha fatto il suo debutto a livello senior nell’EFL Trophy, apparendo come sostituto nel secondo tempo contro Morecambe nel settembre 2023.

Il 21 febbraio 2024, Danns ha fatto il suo debutto in Premier League come sostituto, entrando al posto di Luis Díaz, all’89esimo minuto di una vittoria per 4-1 sul Luton Town. Quattro giorni dopo, partecipò alla finale della Coppa Carabao (Coppa d Lega inglese) quando il Liverpool superò il Chelsea con un punteggio di 1–0 ai supplementari.

E infine si arriva alla serata di ieri, con i primi gol tra i professionisti per il Liverpool nel quinto turno della FA Cup nella vittoria per 3-0 contro il Southampton. Gli è stato assegnato il premio di miglior giocatore per la prima volta in carriera. Un talento sul quale il Liverpool può investire, senza dubbio, per il futuro. E non solo il Liverpool, ma tutto il calcio inglese. Infatti, è già uno dei grandi protagonisti della Nazionale inglese Under 18 e presto sarà tra i convocati dell’Under 21.

Danns ha un fisico ben strutturato, rapido, bravo anche di testa. Ha qualità importanti che possono davvero renderlo un top player nel prossimo futuro. Con la crescita e la maturazione e la formazione del suo fisico, può davvero completarsi in maniera ulteriore.