Danjuma: il Milan aspetta ancora, l’Everton a un passo dalla chiusura

Il Milan ha trattato a lungo Arnaut Danjuma con il Villarreal, esattamente come ha continuato a spingere con il club spagnolo per Chukwueze. Ma per Danjuma i rossoneri non hanno sciolto le riserve e questa fase di stand-by ha portato l’Everton, già interessato a Danjuma, a stringere per l’attaccante. C’è il sì del Villarreal per il prestito con la conferma di diverse fonti spagnole. Danjuma ha voluto così dare la precedenza alla Premier che conosce bene per aver giocato con Bournemouth e Tottenham.

Foto: sito ufficiale Tottenham