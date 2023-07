Danjuma, il cobra olandese: ecco chi è il jolly che piace al Milan

Il Milan non ha intenzione di fermarsi: dopo aver chiuso le trattative per Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, il club rossonero sta continuando a lavorare sul mercato per regalare a Stefano Pioli una rosa in grado di poter competere su tutti i fronti. Oltre al centrocampo, la dirigenza del club sta lavorando anche su un attaccante: tra i diversi nomi sondati, piace anche Arnaut Danjuma.

Calciatore nigeriano naturalizzato olandese, il classe 1997 è di proprietà del Villarreal, anche se nell’ultima stagione ha giocato – senza brillare troppo – in Premier League con la maglia del Tottenham. Ha iniziato la sua carriera in Olanda, prima al TOP Oss poi nel vivaio del PSV Eindhoven e del NEC. Nel 2015 ha esordito con la seconda squadra del PSV, prima di trasferirsi al NEC dove in due anni ha collezionato 44 presenze mettendo a segno 12 reti. Le buone prestazioni in Olanda hanno convinto il Club Bruges ad acquistarlo, con la maglia nerazzurra Danjuma disputa una grande stagione presentandosi con una rete in Champions contro l’Atletico Madrid: una media realizzativa pazzesca la sua, 15 reti in 33 presenze. Nonostante un contratto quadriennale con il club belga, nel 2019 arriva il grande salto in Premier League, c’è il Bournemouth sulla sua strada: anche in Inghilterra, Danjuma mostra sin da subito le sue qualità, imponendosi come una delle rivelazioni del campionato. In due anni mette a referto 27 reti in 59 presenze, bottino che convincono il Villarreal – nel 2021 – a puntare su di lui pagando 23 milioni di euro per il suo cartellino. Proprio in Spagna l’attaccante raggiunge un altro tipo di maturità: decisivo sia in campionato che in Europa, con uno degli apici raggiunto negli ottavi di finale dell’edizione del 2022 della Champions League, quando siglò il 3-0 con cui il club spagnolo travolse la Juventus allo Stadium. Il premio al suo lavoro è arrivato lo scorso gennaio, quando il Tottenham gli ha dato fiducia prelevandolo in prestito con diritto di riscatto. La sua avventura con gli Spurs inizia anche bene, con un gol all’esordio nella sfida contro il Preston in FA Cup, dove gli son bastati 16 minuti dal suo ingresso in campo per trovare la rete. Con il club londinese, Danjuma ha partecipato a 9 gare di Premier League per un totale di 162′, mettendo a segno una rete; in Champions League, invece, soltanto una presenza. Numeri non all’altezza della sua carriera, tant’è che la dirigenza inglese ha deciso di non riscattarlo.

In che modo il calciatore potrebbe far comodo al Milan? La squadra rossonera ha bisogno di imprevedibilità sugli esterni d’attacco, e l’olandese potrebbe essere l’uomo giusto al posto giusto. Che sia a destra o sinistra poco gli cambia, Danjuma è abile su entrambi i lati, nonostante usi il destro per calciare. Dotato di un gran dribbling, ama partire dalla sua zona con la palla al piede per poi accentrarsi. Ottima tecnica, generoso, sempre al servizio della squadra: non parliamo di un solista ma di un calciatore altruista. Può essere l’alternativa ideale a Rafa Leao oppure, in determinate circostanze, giocare anche insieme al portoghese oppure spostarsi momentaneamente al centro dell’attacco, ruolo che ha già svolto in diverse occasioni. Danjuma ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, facile intendere che il Villarreal voglia monetizzare per un’eventuale cessione del calciatore. Il Milan c’è, vedremo se i rossoneri riusciranno a regalarsi un jolly che farebbe comodo a Pioli per l’attacco.

Foto: Twitter Danjuma