Danimarca, Schmeichel: “Gioia e gratitudine verso i nostri medici. Adesso daremo il massimo in campo”

In conferenza stampa, Kasper Schmeichel, portiere della Danimarca ha parlato della situazione della Nazionale dopo il malore di Eriksen: “E’ stato bello vedere Chris e parlare con lui. Adesso ho un senso di orgoglio, provo gioia e gratitudine per il lavoro dei nostri medici e fisioterapisti. Li osservavo mentre cercavano di rianimare Eriksen ed erano così calmi, è un miracolo avere persone come loro. Sapevo che sua moglie ei suoi figli, i suoi genitori, la famiglia e gli amici erano tra il pubblico. Li stavo cercando. Era una situazione disumana”.

Sul’Europeo: “Siamo ancora in gara. Abbiamo perso ma abbiamo dato tutto e sono sicuro che faremo lo stesso nelle restanti due partite: l’importante è stare insieme e dare il massimo. Possiamo fare qualcosa insieme per Christian e per le persone che erano sedute sugli spalti e che hanno assistito a tutto”.

Foto: Twitter Leicester