Danimarca, qualificazione storica che ricorda il miracolo del 1992, nel nome di Eriksen

La qualificazione della Danimarca ha con sé qualcosa di mistico, la vicenda di Eriksen ha segnato nel più profondo tutta una Nazione, soprattutto la squadra, dal tecnico ai giocatori. Questa sera hanno confermato di aver superato bene lo schock iniziale. Prima la sconfitta contro la Finlandia, poi quella contro il Belgio, ma dalla Russia in poi la Danimarca ha mostrato una grinta non comune. Quattro gol alla Russia e al Galles, contro la Repubblica Ceca ne ha fatti due conquistando una semifinale storica che ricorda il miracolo del 1992, quando vinse quell’Europeo. Il ct Hjulmand saputo estrarre il meglio da ogni giocatore cambiando modulo e sistema di gioco sfruttando giocatori come Maehle, assoluto protagonista, e Dolberg, prima era solamente una comparsa in questa Nazionale ed è già a tre gol in due partite. La Danimarca giocherà al massimo la semifinale per fare la storia nel nome di Eriksen, che li sostiene da casa e che purtroppo non potrà aiutarli, ma questa squadra può fare l’impresa.

Foto: Twitter Euro 2020