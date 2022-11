Danimarca, problema al flessore per Kjaer. Il CT Hjulmand: “Non so dire se ce la farà contro l’Australia”

Problema in casa Danimarca e per il Milan. Il difensore e capitano, Simon Kjaer, ha accusato un problema al flessore della coscia destra. Ad ammetterlo anche il CT Hjulmand, che spiega come ci sono possibilità che il rossonero salti anche la gara contro l’Australia: “Eravamo a conoscenza del fatto che non poteva scendere in campo e non sappiamo se potrà farlo mercoledì contro l’Australia, sente ancora un fastidio”. Il problema di Kjaer è al flessore della coscia destra, vale a dire lo stesso muscolo che Simon aveva infortunato il 1° ottobre nella sfida del Milan contro l’Empoli.

Foto: Instagram personale