Danimarca: oltre ai soliti Eriksen e Kjaer c’è la prima convocazione per Damsgaard

Triplo impegno nazionale per la Danimarca, sfide alla Svezia l’11 novembre, all’Islanda il 15 e al Belgio il 18.

Kasper Hjulmand, ct danese, per questi tre incontri ha convocato Eriksen dell’Inter, Kjaer del Milan e Damsgaard della Sampdoria, alla prima chiamata in nazionale.