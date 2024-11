Danimarca, Iniesta acquisisce la maggioranza dell’FC Helsingør

Come riportato dal quotidiano Bold, giovedì l’ex stella e centrocampista spagnolo Andrés Iniesta ha dichiarato all’emittente danese TV 2 che lui e la sua società Never Say Never hanno acquisito la maggioranza delle azioni dell’FC Helsingør, in collaborazione con la società svizzera Stoneweg. A settembre, il direttore del club danese, Bo Bay Hougaard, aveva annunciato che la squadra sperava di accogliere la leggenda dell’FC Barcellona come investitore, dopo che NSN aveva fornito consulenza sportiva al club dalla scorsa primavera. Sebbene l’Helsingør non abbia ancora ufficializzato la vendita, Bold riporta che Iniesta sarà presente venerdì sera durante la partita contro l’Ishöj IF.

Foto: twitter barcellona