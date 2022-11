Brutta notizia per la Danimarca:Thomas Delaney dice addio al Mondiale. Il 31enne centrocampista del Siviglia si è infortunato nella prima partita pareggiata 0-0 con la Tunisia ai Mondiali in Qatar. Il ct Hjumand ha confermato che il calciatore lascerà il ritiro della nazionale e tornerà a casa per svolgere la riabilitazione: previsto almeno un mese di stop.