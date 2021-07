Danimarca in semifinale. Repubblica Ceca battuta 2-1

Dopo 29 anni da Euro 1992, la Danimarca vola in semifinale di Euro 2020. Battuta la Repubblica Ceca per 2-1. I danesi affronteranno ora la vincente di Inghilterra e Ucraina in semifinale.

Gara che ha visto un predominio danese nel primo tempo.

Al 5′, su calcio d’angolo, Stryger-Larsen fa partire un cross morbido, Delaney viene abbandonato dalla difesa avversaria e, tutto solo, può incornare in rete per il vantaggio danese. La Repubblica Ceca prova a reagire, costruisce diverse occasioni per il pareggio ma al 42′, sul finire del primo tempo, cross di Maehle per Dolberg che insacca il 2-0.

Nella ripresa, la Repubblica Ceca la riapre con il solito Patrick Schick con una conclusione al volo su cross di Coufal e batte Schmeichel. L’attaccante realizza il suo quinto gol a Euro 2020 (agganciando Ronaldo in vetta alla classifica marcatori) e sigla il 2-1 che tiene aperti i giochi.

Ma i cechi non riescono a recuperare la gara e la Danimarca quindi vola in semifinale. Dalla grande paura per Eriksen, al sogno della vittoria finale come nel 1992.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020