Danimarca, il gol di Poulsen è il secondo più veloce della storia degli Europei

Il vantaggio della Danimarca, con il gol di Youssuf Poulsen, contro il Belgio è arrivato dopo 99 secondi. Secondo Opta, si tratta del secondo gol più veloce della storia degli Europei. Il primato appartiene a Dimitri Kirichenko della Russia che segnò contro la Grecia agli Europei del 2004 dopo 65 secondi. Sicuramenteil gol di Poulsen è il più veloce di questi Europei.

99 – Yussuf Poulsen has scored the second quickest goal in European Championships history, timed at 99 seconds. Only Dmitry Kirichenko for Russia vs Greece at EURO 2004 scored an earlier goal (65 seconds). Thrust. #DEN #EURO2020 pic.twitter.com/iv3Ruv3uh0

— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2021