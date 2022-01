Danimarca, il ct Hjulmand su Eriksen: “Se torna ad alti livelli la Nazionale lo aspetta”

Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato di Eriksen: “È fantastico che Christian e la sua famiglia siano felici e abbiano avuto il coraggio di fare il passo successivo. Per me, la cosa più importante è stata quella di supportare Christian indipendentemente dalla decisione, e continuerò a farlo sempre e per tutto il tempo. Se torna ad alti livelli, la nazionale è un obiettivo sicuro per il suo ritorno”.

FOTO: Twitter Danimarca