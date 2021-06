Danimarca, il ct Hjulmand: “Non posso avere paura di una partita, abbiamo quasi perso un amico nei giorni scorsi”

Il commissario tecnico della Nazionale danese, Kasper Hjulmand, in vista dell’ottavo di finale di sabato contro il Galles, ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da gazzetta.it. “E’ l’ultimo vero allenamento verso una partita molto importante. Non potremo fare nulla domani ad Amsterdam, allora oggi ho deciso di chiudere, nessuno deve sapere cosa prepariamo”. E ancora: “Siamo pronti, tutti sono ok, anche Kjaer è recuperato e giocherà. Abbiamo un’identità precisa, il 90% di quello che facciamo è sempre lo stesso, poi c’è un 10% che varia in base alla tattica, in base all’avversario. Siamo pronti per qualsiasi scenario. Anche per i rigori”. Poi svela un dettaglio curioso: “E’ dall’autunno sorso che con i miei giocatori prepariamo i rigori, ho dato loro anche dei compiti a casa da eseguire. E’ giusto così: ho studiato, il 23% delle partite di questi tornei si risolvono ai rigori, obbligatorio prepararsi, i cinque rigoristi li ho già in testa. Non ho paura di niente: abbiamo quasi perso un amico nei giorni scorsi (il riferimento è a Eriksen, ndr), non posso avere paura di una partita”.

FOTO: Twitter Danimarca