Danimarca, i convocati per il Mondiale. Presenti Kjaer e Maehle

Il ct della Danimarca, Hjulmand ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. Il rientro più bello è sicuramente quello di Eriksen, presente dopo l’europeo e il problema al cuore che ha spaventato tutti. Presenti inoltre gli “Italiani” Kjaer, difensore del Milan e Mahele dell’Atalanta. Non chiamato Holjund, attaccante danese della squadra di Gasperini. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Oliver Christensen (Herta Berlino), Kasper Schmeichel (Nizza)

DIFENSORI: Joachim Andersen (Crystal Palace), Andreas Christensen (Barcellona), Joakim Maehle (Atalanta), Simon Kjaer (Milan), Rasmus Kristensen (Leeds), Victor Nelson (Galatasaray), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor)

CENTROCAMPISTI: Thomas Delaney (Siviglia), Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Daniel Wass (Brondby)

ATTACCANTI: Martin Braithwaite (Espanyol), Andreas Cornelius (Copenhagen), Mikkel Damsgaard (Brentford), Kasper Dolberg (Siviglia), Jesper Lindstrom (Eintracht Francoforte), Jonas Wind (Wolfsburg)

Foto: Twitter Danimarca