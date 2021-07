Danimarca, Hjulmand: “Non voglio parlare del 1992. A Wembley sarà difficile ma ho fiducia nella squadra”

Kasper Hjulmand, allenatore della Danimarca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa riguardo alla prossima sfida che aspetterà la sua squadra, quella contro l’Inghilterra valida per le semifinali di Euro 2020:

“Danimarca possibile campione come nel ’92? Non voglio più parlare del 1992. Erano altri tempi, gli Europei erano diversi e il calcio era diverso. Noi vogliamo fare la nostra storia, cercando di ispirare e di unire il nostro paese. Naturalmente. Siamo felici che i tifosi ritornino negli stadi, ma vorrei avere più tifosi danesi. Andare a Wembley è stimolante ma sarà difficile. Siamo fiduciosi in noi stessi e combatteremo con tutte le nostre forze. Mi fido della mia squadra”.

Foto: UEFA.com