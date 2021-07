Danimarca, Hjulmand: “Giocheremo per Eriksen. Scenderemo in campo liberi”

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Danimarca Hjulmand ha parlato della sfida di domani contro la Repubblica Ceca: “Giocheremo per Eriksen, lui è il cuore della squadra. Paura? Non puoi giocare se hai paura, scenderemo in campo liberi, con l’intenzione di dare il meglio. Sarà una partita straordinaria e siamo entusiasti di poterla giocare per tutta la Danimarca. Sogniamo di vincere, spinti dal sostegno del nostro popolo. Vogliamo vincere per unire la Danimarca. Siamo tutti pronti e abbiamo avuto una settimana per prepararci al meglio. C’è stato anche il tempo per rilassarci, ora siamo carichi. Il clima? Farà caldo, molto caldo, saranno importanti le sostituzioni”.

Foto: Twitter Danimarca