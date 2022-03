Danimarca, Eriksen torna tra i convocati 9 mesi dopo il malore a Euro 2020

La Danimarca ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni, le amichevoli con Olanda e Serbia, vista la qualificazione a Qatar 2022 già ottenuta. La notizia più bella è sicuramente il ritorno di Christian Eriksen tra i convocati. Appena nove mesi dopo il malore nella partita inaugurale dell’Europeo contro la Findlandia, l’ex Inter ritrova così la maglia della sua nazionale.

Questa la nota della Federazione danese: “Il CT della nazionale, Kasper Hjulmand, ha selezionato la rosa per i prossimi test match contro l’Olanda e la Serbia. Una rosa in cui ritorna un volto tanto atteso. Christian Eriksen è infatti nella lista dei 23 convocati. Il numero 10 torna così a vestire la maglia della nazionale per la prima volta dal suo arresto cardiaco nella partita dell’Europeo contro la Finlandia il 12 giugno. La Danimarca incontrerà l’Olanda il 26 marzo in trasferta ad Amsterdam e la Serbia in casa al Park martedì 29 marzo. La squadra si incontrerà in Spagna, dove si allenerà fino alle due partite”.

Foto: Twitter federcalcio danese