Danimarca-Belgio, commozione e tanti applausi al 10′ per Christian Eriksen

E’ iniziata Danimarca-Belgio e la squadra di “casa” è già in vantaggio con il gol di Youssuf Poulsen. Ma al 10′, come previsto, la partita si è fermata per dedicare un minuto a Christian Eriksen, in ospedale a guardare la partita. Dal 10′ i giocatori hanno messo palla fuori e si sono fermati per un minuto. Tanti applausi del pubblico e dei giocatori, si sono viste anche parecchi visi commossi e occhi lucidi.

Foto: Twitter Euro 2020