Danilo: “Thiago Motta ha idee interessanti. Gli esuberi? Peccato, si era creato un buon rapporto”

Danilo Luiz, capitano della Juventus, ha parlato a Sky dopo l’amichevole in famiglia con la Juve Next Gen.

Queste le sue parole: “Sono contento di tornare a casa con i nostri tifosi, con la nostra gente… È importante per i nuovi per capire anche che cos’è la Juventus, cos’è questa famiglia. Siamo contenti di tornare qua”.

Come si vive un cambiamento così importante? Calciatori come Chiesa e Szczesny sono fuori dal progetto: “Mi dispiace per loro, è una situazione non facile da gestire per nessuno. È gente con cui si è creato un rapporto negli anni, ma società e mister devono prendere delle decisioni. Su quello non parlo, io sono concentrato sulla squadra, su quelli disponibili e sull’entrare in forma il prima possibile. Auguro a loro il meglio per il futuro, è gente dallo spessore importante, abbiamo vissuto cose importanti insieme”.

Locatelli è stato fischiato e subito dopo applaudito. Che segnale è? “Ha vissuto cose qui, ha già una certa esperienza. È importante che abbia il supporto dei tifosi, siamo una famiglia, è l’inizio di una nuova stagione, serve entusiasmo, dobbiamo portare voglia di fare le cose per bene. Lui è un giocatore molto importante per noi in campo e anche in spogliatoio, stiamo insieme fino alla fine”.

Com’è giocare a 4 dopo aver difeso a 3? “Parliamo di numeri… Anno scorso giocavamo a 3, poi scivolavamo a 4. In certi momenti oggi abbiamo pressato a 3 con Khephren che faceva un po’ il difensore, vanno capiti movimenti e spazi, i numeri sono dettagli”.

Che cosa le è rimasto impresso di Thiago Motta? “Il mister ha tanto entusiasmo, tanta voglia di fare bene, porta idee interessanti di calcio e ci chiede di lavorare al massimo, di andare oltre i nostri limiti. Ci vuole entusiasmo, qualità, sacrificio… Ci chiede intensità nei controlli, nei passaggi. Stiamo lavorando tantissimo, fisicamente e tatticamente, speriamo che le cose vadano bene”.

Foto: Instagram Juve