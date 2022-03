Danilo sulle 100 con la Juve: “Emozione speciale. Io capitano? Tanta responsabilità e orgoglio”

Contro la Sampdoria per Danilo è arrivata la 100esima presenza con la maglia della Juve. Il difensore brasiliano ha conquistato i bianconeri, diventando nel corso di questi anni un leader della squadra. Danilo si è raccontato nel corso di un’intervista speciale e a cuore aperto al canale YouTube del club bianconero: “Indossare la maglia della Juve, anche solo per una volta per me sarebbe stato motivo d’orgoglio, ma indossarla per cento volte è davvero speciale perché significa che il club ha fiducia in me e nel mio lavoro e questo va ripagato sempre. La Coppa Italia vinta contro l’Atalanta è stata speciale per me perché venivamo da una stagione difficile, dove avevamo difficoltà a fare risultati di fila. E per noi e per la squadra è stato un premio per il nostro lavoro e la nostra resilienza. Momenti speciali? È stato contro la Fiorentina, mancavano pochi minuti alla fine. Per me un momento davvero speciale perché io penso che quando indossi la fascia di capitano della Juve, rappresenti anche tutti i capitani del passato che hanno creato tutta l’energia che c’è alla Juve. Quindi è tanta responsabilità, ma anche tanto orgoglio”.

FOTO: Instagram Danilo