Danilo sul futuro: “Potrebbe essere il mio ultimo contratto da giocatore”

Intervenuto ai microfoni di Globo, il difensore della Juventus, Danilo, è tornato a parlare del suo arrivo a Torino: “Per me è stato facile prendere questa decisione. È un club dove mi sento a casa, i valori che il club ha, ovvero il lavoro, la resilienza, il superamento degli ostacoli: tutte caratteristiche che mi hanno insegnato i miei genitori e che cerco di trasmettere ai miei figli. Sento, poi, di dover ripagare un po’ della fiducia che hanno avuto in me quando ho scelto di lasciare il Manchester City. Questo potrebbe essere il mio ultimo contratto da giocatore”.

Sulla condizione fisica e mentale ha aggiunto: “Mi sento molto bene, forse anche meglio di tre o quattro anni fa. Corro meno ma capisco meglio il gioco e mi sento più potente e veloce. Dopo tanti anni, essere ancora con la maglia del Brasile è una cosa che mi rende molto felice. Mi manca molto il mio paese ma non penso di tornarci in questo momento”. E sulla stagione con la Juventus: “Abbiamo avuto tanti problemi nel corso della stagione ma abbiamo reagito da Juventus. Certamente non è l’ideale arrivare secondi o terzi per noi ma abbiamo dimostrato una capacità di lottare che molti non sarebbero riusciti a far vedere. Io sono contento di aver contribuito ad aiutare la squadra, alla fine ho saltato soltanto due partite per squalifica”.

Infine, sul caso razzismo: “Ho avuto l’opportunità di parlare e discutere in seguito con Lukaku e abbiamo detto: non sono io contro Lukaku, Juventus contro Inter, dobbiamo essere tutti noi della comunità calcistica contro il razzismo, che sia tifoso della Juventus, dell’Inter, della Nazionale. Giorni dopo ho fatto una dichiarazione – ha continuato Danilo – e quello è stato un mio errore, non ho parlato nello specifico di quel caso, di quello che è successo quella sera con Lukaku, ho fatto una dichiarazione un po’ generica. Non posso più sbagliare su questo argomento, devo parlare in modo giusto e diretto”.

Foto: Instagram Danilo