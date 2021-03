Danilo: “Siamo delusi per l’eliminazione in Champions, ma è il passato. Serve una risposta forte”

Danilo, difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così poco prima della sfida contro il Cagliari: “Sicuramente siamo delusi per l’eliminazione dalla Champions League, ma questo è il passato. Già oggi dobbiamo dare una risposta forte, manca ancora tanto alla fine del campionato.

Come mai non abbiamo mai fatto tre vittorie di fila? Non ci sono spiegazioni, dobbiamo migliorare in questo: dobbiamo provarci se vogliamo arrivare in testa alla classifica”.