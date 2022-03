Danilo: “Serviva chiedere scusa e lavorare, l’obiettivo è il quarto posto. Io a centrocampo? Sono a disposizione”

La Juventus trova il sorriso dopo la delusione in Champions League, supera la Salernitana e si porta a meno uno dall’Inter alla vigilia dello scontro diretto, pur con una partita in più. Intervistato da DAZN, Danilo ha commentato la vittoria contro i granata: “Dovevamo chiedere scusa e lavorare, oggi non abbiamo fatto la nostra migliore partita ma abbiamo vinto e questo è l’importante. C’era molta stanchezza, ora dobbiamo provare a recuperare perché ci servirà in vista dei prossimi quaranta giorni”.

Danilo parla del suo impiego da centrocampista: “Alla Juve non sono mai fuori ruolo, io sono a disposizione per fare quello che mi chiede il mister. Lo scudetto? Facciamo il nostro lavoro, dobbiamo guardare a noi stessi, chiaro che la partita con l’Inter ci da’ motivazione ma il nostro obiettivo è arrivare fra i primi quattro”.

Foto: Instagram personale Danilo