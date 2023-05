Danilo: “Sconfitta che fa male, abbiamo fallito troppe occasioni. Noi con maggiore esperienza abbiamo le colpe”

Danilo ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Siviglia a Dazn: “Sconfitta che fa male perché avevamo preparato bene la partita contro un avversario complicato, in un ambiente ostico. I ragazzi hanno fatto il massimo, abbiamo sbagliato alcuni dettagli. La responsabilità però dobbiamo prendercela noi con più esperienza: io, Cuadrado, Leo, Di Maria, non i ragazzi più giovani, cui questa partita servirà per crescere. Loro sono il futuro della Juventus. Adesso dobbiamo pensare al campionato, mancano tre partite e dobbiamo arrivare secondi. Questa è stata una stagione diversa dalle altre e nonostante questo siamo rimasti concentrati”.

Foto: twitter Juve