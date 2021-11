Danilo: “Ritiro? Necessario farlo, troppo peso sulla notizia. Il gruppo è compatto e unito”

L’esterno della Juventus, Danilo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro lo Zenit.

Queste le parole del brasiliano: “La gara arriva al momento giusto. Cerchiamo di essere lineari, di avere prestazioni sempre con la stessa rabbia e concentrazione, che sia Champions o campionato. Domani è difficile, vediamo di affrontarla al meglio. La squadra è unita. Lo sappiamo, siamo tutti concentrati sugli stessi obiettivi, cerchiamo ora di rialzarci e vincere domani”.

Sul ritiro “Facciamo troppo casino su una notizia così, ora diamo qualcosa in più per la Juventus, capiamo il momento in cui siamo. Dobbiamo riprenderci subito, ci sta stare più insieme nel club per parlare di calcio, di quel che vogliamo fare. Non c’è niente, è quello”.

Sui gol presi “Sappiamo difenderci, cattiveria e concentrazione ce le abbiamo. Dobbiamo rialzarci e pensare sempre in questo modo di giocare a calcio. Correre quando non abbiamo la palla, difenderci sempre come una finale per ritrovare i risultati”.

Sulla Champions “Deve essere un obiettivo chiaro per noi, abbiamo l’esperienza giusta per fare bene. Se abbiamo un approccio diverso? Cerchiamo di avere linea di prestazione, senza differenze tra campionato e Champions League”.

Sui problemi di questa stagione “Serve tempo per capire i cambiamenti, non ci sono problemi più importanti degli anni scorsi, sono diversi e cerchiamo di risolverli il prima possibile per stare più sereni”.

Foto: Sito Juve