Danilo: “Quando ci sono difficoltà ci nascondiamo e iniziamo a calciare palla in avanti. Non si gioca così”

Danilo difensore della Juve, ha analizzato la crisi bianconera ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta in Istraele.

Queste le sue parole: “Difficile dire qualcosa stasera. Siamo delusi anche per i tifosi, adesso dobbiamo analizzare insieme cosa non sta funzionando. Io faccio fatica a pensare che un calciatore della Juventus possa essere nervoso, in questi ultimi tempi, quando ci sono difficoltà ci nascondiamo, smettiamo di giocare e iniziamo a giocare palla lunga. Non sono d’accordo con questo atteggiamento. Non basta dire che siamo la Juventus, dobbiamo dimostrarlo in campo. Da quando sono arrivato ho sempre detto che il focus deve essere sempre sulla prossima partita”.

Foto: Instagram personale