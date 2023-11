Danilo: “Potevo andare alla Juventus già nel 2017. Alex Sandro? Per me è uno di famiglia”

Danilo, difensore e capitano della Juventus, ha parlato a Mola di un retroscena di mercato e del compagno di squadra, Alex Sandro:

“Nel 2017 potevo andare alla Juventu prima di approdare al Manchester City. Mentre parlavo con una persona della Juve ho chiesto se Alex Sandro rimanesse o andasse via. In quel momento c’erano tante squadre che lo cercavano. Se lui fosse andato via per me sarebbe stato insostenibile andarci in quel momento. Alex per me è stato sempre un fratello”.

Foto: Instagram Danilo