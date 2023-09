Danilo più Chiesa: la Juve va, 2-0 a Empoli. Lecce, Lecce, ancora Krstovic e poi Strefezza (rigore)!

La Juventus ottiene la seconda vittoria consecutiva fuori casa. Dopo Udine, i bianconeri passano a Empoli per 2-0. Una gara ben condotta dagli uomini di Allegri, che hanno rischiato bem poco. Bianconeri che passano in vantaggio al 24′ con Danilo sugli sviluppi di calcio d’angolo, mischia furibonda che viene risolta dal capitano bianconero. Juve che insiste e al 40′ ottiene un calcio di rigore per un fallo su Gatti. Dagli 11 metri, Vlahovic sbaglia il calcio di rigore facendosi parare il tiro da Berisha.

Nella ripresa, la Juve prova a chudere la gara. Prima chance per Chiesa, che sfiora la rete, sbagliando un gol a pochi passi da Berisha. Allegri si gioca la carta Pogba, che entra e trova la rete dopo una grande azione della Juve e un bell’assist di Vlahovic, che però era i9n fuorigico. Il raddoppio arriva all’82’ con Chiesa che scarta anche Berisha e insacca in rete. Nel recupero, chance anche per Milik che colpisce la traversa. Palo anche per Kean al 95′. Vince la Juve che sale a 7 punti.

Nell’altra gara, nel derby del Sud, il Lecce batte 2-0 la Salernitana. Gol di Krstovic dopo 6 minuti che ha sbloccato la gara. Al 97′ la chiude Strefezza su calcio di rigore.

Foto: Instagram Chiesa