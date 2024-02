Danilo Pereira: “Mbappé lascerà il PSG? Non è una decisione che crea problemi”

Al termine della gara vinta 2-0 sul campo del Nantes, il centrocampista portoghese del Paris Saint-Germain, Danilo Pereira, ha commentato la prestazione ai taccuini dei giornalisti presenti in zona mista: “È stata una partita a due velocità. Per il Nantes è stato facile difendersi all’inizio, non eravamo in una buona posizione, ma poi nella ripresa siamo migliorati. Il primo gol ha dato tranquillità alla squadra“.

E’ partito dalla panchina Kylian Mbappé, calciatore entrato dopo il gol del vantaggio e protagonista del definitivo 0-2: “Com’è giocare senza Kylian? Cambia la dinamica, ma abbiamo lo stesso buoni giocatori che possono fare la differenza. Non ci siamo sorpresi di vederlo in panchina perché gioca tanto. Qual è la stata la reazione alla sua decisione di lasciare il PSG a fine stagione? Non è una decisione che crea problemi. Non ci ha disturbato”.

Foto: Twitter PSG