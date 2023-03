Danilo Pereira: “In casa del Bayern senza paura. Possiamo ribaltare il punteggio e passare il turno”

Danilo Pereira, centrocampista del PSG, ha parlato ad AFP in merito alla Champions e alla sfida contro il Bayern.

Queste le sue parole: “Siamo cambiati, siamo mentalmente pronti mentalmente e anche fisicamente saremo pronti. Penso che ci sia mancato questo. Ci siamo parlati tra di noi, con il mister e tutto lo staff; il momento difficile è passato perché abbiamo parlato tutti insieme di cosa avremmo dovuto fare e delle cose che non abbiamo fatto bene”. I parigini hanno rialzato la testa sconfiggendo il Lille (4-3) dopo una partita pazzesca, prima di prendersi la rivincita sul Marsiglia in Ligue 1 (3-0) . “Se perderemo, saremo eliminati, se vinceremo passeremo: così dobbiamo affrontare questa partita. Dobbiamo andare a Monaco con la mentalità di dare tutto, come a Marsiglia”.

Foto: twitter PSG