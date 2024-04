Danilo Pereira: “Giocare contro il Barcellona è sempre speciale. Ai quarti non ci sono squadre favorite”

L’esterno del PSG Danilo Pereira, intervenuto al fianco del proprio allenatore Luis Enrique, nella conferenza di vigilia della gara d’andata dei quarti di Champions da giocare contro il Barcellona, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’imminente doppio confronto con i blaugrana:

“Penso che nei quarti di finale non ci sia nessun favorito. PSG e Barça sono due squadre forti a livello mondiale. Con cinque Champions League, si potrebbe dire che il Barcellona è favorito. Ma a questo punto non importa. Ci sono stati tanti trasferimenti tra i club, tante partite giocate contro il Barça. E’ qualcosa che dà un po’ di eccitazione. E’ un match speciale. Entrambi i club sono a livello mondiale. Nessuno vuole perdere. Marquinhos? È il modello per tutti i giocatori qui a Parigi. Non solo per chi arriva, ma anche per i ragazzi del centro di formazione. È un capitano che cerca di aiutare gli altri ogni giorno. Come giocatore è fantastico. Yamal? Cerchiamo sempre di tenere la palla, di portarla via al Barcellona. Non ci concentriamo mai su un giocatore. Sappiamo che lo Yamal è fortissimo ma anche che il Barcellona è un collettivo”.

Foto: Instagram Danilo Pereira