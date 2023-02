Danilo: “Penalità dura da accettare, non è facile. Futuro? Proseguire qui”

Il difensore della Juventus, il brasiliano Danilo, ha concesso un’intervista a Tuttosport. L’ex Real Madrid e Manchester City ha parlato della sentenza che ha visto i bianconeri penalizzati di ben 15 punti in classifica e del rinnovo. Alcune parole del trentunenne.

Sentenza -15: “C’è questo problema con la sentenza del meno 15. E’ stato brutto per noi accettare questa condizione, non è stato facile. Ma abbiamo capito che non potevamo fare niente: l’unica cosa che ci restava era andare al campo e dare il massimo così come in partita. Ma non è stato facile. Però siamo solo a febbraio per cui di tempo per fare bene ce n’è. Siamo ancora in corsa in Coppa Italia ed Europa League. E sino alla fine della stagione può succedere di tutto”.

Rinnovo: “Finirà bene. La volontà di entrambe le parti è di proseguire insieme ancora, c’è un bel rapporto e così nei prossimi giorni ci saranno novità importanti”.

Foto: Instagram Danilo