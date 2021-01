Danilo: “Partita giusta per cancellare l’Inter. Assenze? Non cerchiamo alibi”

In conferenza stampa ha presentato la gara di Supercoppa Italiana insieme a Pirlo, il difensore brasiliano Danilo.

Queste le parole dello juventino: “Dobbiamo fare qualcosa di diverso rispetto all’ultima partita con l’Inter. Dobbiamo essere concentrati dall’inizio alla fine, in queste partite serve coraggio. Ma abbiamo dimostrato già in altre partite id avere una squadra forte. Partita giusta per ripartire e cancellare la brutta prova di domenica. Per fortuna si gioca subito. Questa è la partita giusta per dimostrare non quello che vogliamo ma cosa siamo”.

Le assenze: “Non siamo qua per cercare alibi e scuse. Quelli che non ci sono ci mancano ma abbiamo calciatori che possono fare bene. Sicuramente non sono contento per Demiral e per De Ligt che ci mancano, ma se guardi abbiamo giocato quasi ogni settimana così. Siamo preparati, Giorgio è tornato benissimo e gli ho fatto i complimenti perché ha fatto una grandissima partita.”.

Siete meno solidi dietro quest’anno?

“Abbiamo una voglia immensa di lavorare e migliorare. Giocando ogni tre giorni non è facile essere solidi ma stiamo cercando di lavorarci. Quando dietro siamo sicuri c’è più tranquillità per lavorare bene davanti. Siamo la miglior difesa della Serie A, qualcosa conta”.

Juve di Barcellona e con il Milan: “Queste sono buoni punti di riferimento perché abbiamo lavorato bene e abbiamo fatto una buona pressione. Dobbiamo partire di lì e migliorare per quello che riguarda energia e prestazione”.

Foto: Facebook Juventus