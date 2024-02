Danilo: “Orgoglioso di essere il capitano della Juve. Sono in un momento di grande crescita personale”

Danilo Luiz da Silva, difensore e capitano della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TNT Sports Brasil. Eccone un piccolo estratto, in cui il brasiliano ha svelato alcuni retroscena, dicendosi orgoglioso di fare parte della squadra bianconera:

Sulla leadership e sul fatto di essere il primo capitano brasiliano nella storia della Juventus.

“È motivo di grande orgoglio. Una squadra di grande tradizione come la Juventus è sempre stata ben rappresentata a lungo da giocatori storici italiani. Dopo essere stato vice-capitano l’anno scorso, in questa stagione sono diventato capitano della squadra. Questo ha a che fare con la mia esperienza in altri campionati e Paesi, con il mio modo di comunicare con i compagni, con gli arbitri e con l’universo Juventus. Il fatto che la decisione dell’allenatore sia stata accettata così bene, soprattutto dai miei compagni di squadra, mi riempie di orgoglio.”

Il ritorno in Brasile?

“Non sto ancora pensando di tornare. L’América Mineiro è stato il mio primo club e penso che quello che ha fatto Moisés è stato molto bello: tornare alle mie origini e chiudere il cerchio. Ma sto pensando di finire la mia carriera in Europa.”

Foto: Twitter Juventus