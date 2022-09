Danilo: “Non possiamo permetterci di regalare un tempo agli avversari. In Champions vai a casa”

Danilo Luiz, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Benfica.

Queste le sue parole: “Dobbiamo vincere la partita, non c’è altro. Quando diciamo ‘vincere’ non è vincerla in 5 minuti, dura 95, ogni tanto 100. Sappiamo che serve equilibrio, intelligenza. Alle 21.00 scenderemo in campo sapendo di dover vincere”.

Sulla crescita: “Ci manca qualcosa sicuramente, altrimenti le avremmo vinte tutte e purtroppo non è stato così. Dobbiamo migliorare, crescere, ma sappiamo che non c’è tempo per imparare e aspettare. Come ho detto, dobbiamo imparare da domani, da ogni gara, senza regalare un tempo come contro la Salernitana. Dopo è difficile recuperare, il Benfica è una grande con grandi calciatori, se regali un tempo in Champions vai a casa “.

Ti vedi centrale?

“Ora faccio il terzino ma mi diverto di più giocando da centrale rispetto alle altre posizioni. Vedo il campo diversamente, poi mi dirà il mister dove giocare, come ho detto altre volte, giocherei anche in porta per questa squadra”.

E’ una gara decisiva?

“Domani è decisiva, non vincere sarebbe difficile ma la affronteremo con serenità. Dovremo sfruttare questo momento, una serata importante: ci aspettiamo i tifosi vicini, che ci spingano, con responsabilità vogliamo sfruttare questa serata”.

Sul Benfica “Il Benfica è una grande squadra, con una storia incredibile, che rispetto molto. Ha Joao Mario e Rafa Silva con grande qualità, Otamendi che ha una grande storia, Schmidt che ha dato subito le sue idee. Dovremo essere al top per poter vincere questa partita. Abbiamo esperienza di gare contro squadre portoghesi, non possiamo pensare che sia facile”.

Che spirito vi lascia la gara con la Salernitana?

“Lo spirito giusto per fare una gara importante. E poi Parigi, il secondo tempo, ci ha insegnato che dobbiamo crederci: abbiamo dimostrato che col PSG, che è una grandissima squadra, possiamo fare delle grandi cose”.

Foto: Instagram personale