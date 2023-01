Danilo: “Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo scarsi adesso”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Danilo, ha così commentato la sconfitta per 5-1 ottenuta dalla sua Juventus al Maradona contro il Napoli: “Non eravamo dei fenomeni prima di questa serata, non siamo scarsi adesso. Dobbiamo sapere i nostri valori, quello è il più importante e quello che si dice fuori ogni tanto ci fa pensare troppo però dobbiamo proseguire su questa strada. Non è stato un problema mentale, non voglio sentire più questa cosa. Siamo stati in situazioni difficili riuscendo poi a svoltare, abbiamo commesso tanti errori e da domani dobbiamo analizzare calcisticamente e non parlare di una situazione mentale”.

Infine, ha così risposto alla domanda sulla scudetto: “Io non cambio il mio pensiero, credo nell’avere quell’atteggiamento giusto ogni partita. Non possiamo permetterci di pensare allo Scudetto che si deciderà a giugno, dobbiamo pensare di partita in partita e solo così possiamo arrivare più in alto in classifica e poi vedremo cosa succederà. La Juve deve sempre puntare allo Scudetto, dobbiamo capire il momento e da domani cambiare il pensiero perché questa società che noi calciatori lasciamo tutto in campo”.

Foto: Instagram Danilo