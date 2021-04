Danilo: “Non è stato piacevole essere minacciato da Uefa e Fifa”

In un’intervista a Sky, il difensore della Juventus Danilo ha parlato della Super Lega e di quello che ha subito il club bianconero: “Penso che se i dodici club hanno accettato questo nuovo progetto è perchè hanno maturato un bisogno di cambiamento. Non so se questo progetto sarebbe stato il più giusto ma è normale parlare di cambiamento adesso per salvare il calcio. Il Covid ha colpito anche questo sport e se la Uefa fosse tanto preoccupata per i calciatori non ci avrebbe fatto viaggiare in mezzo ad una pandemia. Giocare tante partite in questo anno difficile non è stato facile e posso dire che per me non è stato piacevole essere minacciato dalla Uefa e dalla Fifa“.

Foto: Facebook Juve