Danilo: “Non cerchiamo colpevoli, si vince e si perde tutti insieme. C’è tanto lavoro da fare”

Danilo Luiz, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta dei bianconeri in casa del Sassuolo.

Queste le sue parole: “Dobbiamo fare meglio, il primo tempo è stato sottotono. Quando lasci l’iniziativa a squadre che sanno palleggiare come il Sassuolo diventa difficile. Siamo dispiaciuti per il risultato, ma giovedì ci aspetta un’altra partita importante”.

Hai parlato con Fagioli? “Non ancora, è un ragazzo a cui tengo tanto: sa che ha sbagliato ma fa parte del percorso di crescita. Qui non cerchiamo colpevoli, si vince e si perde tutti insieme”.

Come vi approcciate a una settimana come questa? “Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo provato a fare per tutta la stagione: concentrarci sul campo. C’è tanto lavoro da fare con partite difficili da giocare, fuori dal campo non possiamo fare niente”.

Quanto è stata difficile questa stagione? “Cerco di prendere sempre le cose positive in ogni situazione, restare sul pezzo non era facile e dimostra la forza del nostro gruppo. Quello che succederà non dipende da noi, sono orgoglioso perché siamo rimasti sempre uniti cercando di fare squadra come si fa in una famiglia per portare avanti la stagione”.

Foto: Instagram Danilo