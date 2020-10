Danilo: “Nel nuovo ruolo mi trovo bene. Non è un problema giocare a sinistra”

Il terzino brasiliano della Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole di Danilo: “Nel ruolo che ha scelto il mister per me mi trovo bene, sono contento di giocare in questa posizione. E’ diversa rispetto al solito, mi sono accentrato un po’ di più e ho qualche compito differente, ma non ho problemi. Anche oggi essere schierato a sinistra non è un problema, ho fatto diverse volte il terzino a sinistra. In questo caso sarò più centrale, però mi adatto bene a quello che chiede l’allenatore”.

Foto: Twitter Juventus