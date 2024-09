Danilo manda un messaggio alla Juventus: “Mi sento bene fisicamente e mentalmente”

Danilo, difensore della Juventus, intervistato in zona mista dopo il successo per 1-0 del suo Brasile contro l’Ecuador, che garantisce tranquillità ai verdeoro nel percorso di qualificazione ai Mondiali di 2026 dopo tre sconfitte consecutive, ha analizzato la partita: “La cosa più importante era vincere e scalare la classifica per poter correggere le cose. Le partite di qualificazione sono sempre molto complicate. Dorival chiede un gioco più mobile e abbiamo bisogno di tempo. Con le vittorie l’adattamento della squadra alle richieste del commissario tecnico sarà più rapido”. Nel corso dell’intervista, l’ex City, che attualmente ha trovato poco spazio nelle scelte di Thiago Motta in casa Juve, ha mandato un messaggio chiara alla sua società “Mi sento bene fisicamente e mentalmente”.

Foto: Instagram Danilo