Danilo, la videochiamata con i campioni per i bambini brasiliani

Il terzino della Juventus ha organizzato una videochiamata con altri campioni del mondo del calcio. Non solo brasiliani come Marcelo e Casemiro, ma anche Cristiano Ronaldo ha partecipato all’iniziativa del suo compagno di squadra. Danilo da tempo si è fatto carico di Futuro Re2ondo, che accoglie e assiste i bambini di Bicas (città natale del difensore) e dell’intera regione di Minas Gerais.

Non potendo essere fisicamente presente con i ragazzi in Brasile, Danilo li ha chiamati in video chiamata e ha mandato loro un messaggio per un 2021 migliore.

Foto: Twitter Juventus