Danilo: “La grandezza di Pelé non si può raccontare. Nel 2023 servirà una Juve unita, compatta e cinica”

Danilo Luiz, difensore della Juventus, ha parlato a Juventus TV dopo l’amichevole contro lo Standard Liegi.

Queste le sue parole: “Pelé? Sicuramente non è una persona come le altre. Non potrò mai dire niente che si avvicini alla grandezza di Pelé e quello che ha rappresentato nel calcio. Però vedere i tanti omaggi che ha ricevuto, a noi brasiliani ci rende orgogliosi per quello che ha fatto. Noi brasiliani dobbiamo rendere onorare Pelé”.

Lei come sta? “Sto bene. Sono andato dai miei a prendere un po’ di energia che ce n’era bisogno. E tornare qui alla Juventus è sempre speciale. Mi mancavano i miei compagni. Adesso ci serve un po’ di lavoro e dobbiamo approfittare di questi giorni per metterci a posto per il 4”.

Sul 2023: “Come abbiamo fatto nelle ultime partite di campionato, dobbiamo essere uniti, essere una squadra tosta che capisce i momenti delle partite e poi essere chirurgici e cattivi quando siamo davanti alla porta. E poi difenderci come una squadra, come abbiamo fatto nelle ultime partite. Solo così possiamo raggiungere le grandi cose e il primo posto in campionato”.

