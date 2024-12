Danilo-Juve: rapporto ai titoli di coda (ma non da oggi)

L’avventura di Danilo alla Juve è ai titoli di cosa. Non è una notizia di oggi, ma che abbiamo certificato diversi giorni fa. Il capitano in scadenza non rientra più nei piani del club bianconero, quindi si cercherà una soluzione che possa accontentare tutti. Ovviamente, il Napoli è il club che ha mosso più di altri i passi per assicurarsi lo specialista brasiliano e la Juventus sta scandagliando il mercato dei difensori, evidentemente ne prenderebbe due con la cessione di Danilo. Alla Juve piace Raspadori, all’interno di una mini-lista che comprende anche Zirkzee e Kolo Muani, ma bisognerà troverà gli incastri sopratutto se e quando Danilo entrerà nel vivo della trattativa con il club azzurro.

#Danilo–#Juventus: rapporto difficile e ai titoli di coda. Il #Napoli lo ha chiesto (solo dialoghi indiretti fin qui) ma ha sempre negato (sia #Conte che #Manna) di voler cedere #Raspadori: oggi si potrebbe fare solo uno scambio di prestiti, sapendo che Danilo è in scadenza.… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 20, 2024

Foto: Instagram Danilo