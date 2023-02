Danilo: “In Europa senza intensità qualsiasi avversario ti mette in difficoltà. Per me il rigore è netto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Juventus Danilo ha così parlato dopo il pareggio ottenuto contro il Nantes: “Prima volevo lasciare un pensiero da parte nostra per Ganago visto che è mancata sua figlia negli ultimi giorni. Non posso capire cosa prova lui ma volevo lasciargli un pensiero. La partita l’abbiamo iniziata bene muovendo la palla e trovando gli spazi giusti. Poi abbiamo rallentato un po’ e in Europa qualsiasi avversario, se non metti l’intensità giusta, ti mette in difficoltà. Sapevamo che era un avversario con giocatori di qualità in avanti e veloci. Se non gli dai pressione ti mettono in difficoltà. Dobbiamo migliorare la scelte, arriviamo discretamente facilmente nell’ultimo terzo del campo però poi dobbiamo migliorare quando accelerare o rallentare il gioco. Questo ci serve per imparare in vista del ritorno. Dobbiamo essere più cattivi quando arriviamo lì”.

Poi ha proseguito parlando del gol subito: “Secondo me se non c’è la scivolata di Bremer potevamo fare meglio e difendere meglio. Lì però ci mette un attimo a decidere. Sfortunatamente Bremer è scivolato e abbiamo preso gol. Poi abbiamo provato a riprenderla, l’atteggiamento è stato giusto ma la fortuna non ci ha aiutato. Però nel calcio non serve fortuna, noi dovevamo arrivare lì, mettere il pallone fra i pali e vincere le partite”.

Infine: “Le conclusioni vanno fatte su tutta la partita. Non è un periodo facile per la Juve. Per me è rigore netto, non ci sono dubbi. Come ho detto, dobbiamo migliorare nelle scelte e nell’intensità. Quando l’altra squadra è in difficoltà, è lì che dobbiamo accelerare e fare gol. Domani affronteremo la giornata con fiducia anche perchè domenica c’è lo Spezia. Fortunatamente nel calcio attuale si gioca tanto e abbiamo la possibilità di fare meglio”.

