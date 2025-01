Danilo ha scelto il Flamengo. La risoluzione dopo Napoli-Juve

Danilo fatto al Napoli? Veramente no. Il Napoli che non avrebbe tradito Danilo? Sì, come abbiamo scritto ieri sera. Ma l’ultima decisione sarebbe spettata al difensore, quindi prima di dare per scontata la definizione di una trattativa bisogna aspettare. E così Danilo, come anticipato ieri sera da Raisa Simplicio di Goal Brasile, ha ormai scelto il Flamengo. Ci sono conferme, anche sul fatto che la risoluzione difficilmente arriverà prima di Napoli-Juve in programma sabato, quindi da lunedì in poi tranne variazioni di programma.

Foto: Instagram Danilo