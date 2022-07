Danilo: “Dovrà essere una Juve arrogante per vincere. A cominciare dalla gara con il Real”

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero in vista dell’amichevole contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Sarà una bella partita, contro il Real, emozionante anche per me, che ho trascorso a Madrid due anni. Stiamo lavorando bene in questi giorni, sperimentando nuove situazioni di gioco”.

Sul lavoro della Juve: “In questi giorni stiamo lavorando anche su quella che deve essere, in senso positivo, la nostra arroganza, nell’essere sempre propositivi e nell’aver voglia di comandare il gioco”. La Juve vuol dunque tornare dominante, oltre che vincente”.