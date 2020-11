Danilo: “Con la Juve ho altri due anni di contratto, voglio rispettarlo”

Dopo un avvio di stagione brillante, Danilo, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Globoesport.com. Queste le dichiarazione del brasiliano: “Sono molto felice di giocare in un nuovo ruolo in questa stagione con la Juventus. Nel calcio, la cosa che conta di più è l’occupazione dello spazio. Pirlo? Con lui mi trovo benissimo, c’è un buon feeling e lui ha una grande leadership. È molto importante per un allenatore conquistare il gruppo, non solo in termini di rispetto, ma anche che il gruppo segua le sue idee di calcio. Mi sento soddisfatto del momento della mia carriera, della mia vita e della maturità alla Juventus. Tutto questo mi spinge, mi dà la possibilità di avere un posto in nazionale, di avere continuità. Futuro? Non credo che giocherò a calcio fino a tardi. Per giocare voglio essere fisicamente al meglio, ad un buon livello mentale. Arriverà un momento in cui vorrò dedicarmi ad altro, godermi i miei figli, dedicarmi ai miei genitori e ai miei fratelli. Voglio giocare fino a quando sarò al meglio fisicamente. Obiettivi? A breve termine, rende tutto più facile. I Mondiali del 2022 sono ancora troppo lontani. Con la Juve ho due anni di contratto, voglio rispettarli.”

Foto. twitter Juve